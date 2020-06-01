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توك شو

هل قناع الوجه الشفاف يحمي من الإصابة بكورونا؟.. استشاري يجيب.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:39 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال آدم محمد آدم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الأنسان من خلال العين، متابعا: عشان كدا فى المستشفات بنستخدم واقى للعين".

وأضاف آدم محمد، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الكمامة لا تحمى كاملا من الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها تقلل من نسبة الإصابة.

وتابع: نسبة تأثير فيروس كورونا على الرئة يختلف على أساس حالة المريض الصحية ومناعتة، معقبا: فى فرق بين المصاب لو كبير فى السن أو صغير".

وأكد على أن من أعراض الإصابة بفيروس كورونا هو فقدان حاسه الشم والتذوق، متابعا: لو لسة بتشم فى أنت كدا بعيد شوية عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن قناع الوجة الشفاف وحدة لا يحمي من الإثابة بفيروس كورونا، ولذلك يجب ارتداء الكمامة أسفل القناع.

واختتم قناع الوجه الشفاف يمنع الفيروس من الوصول إلى الوجه ولكن لا يقى من الإصابة به.
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