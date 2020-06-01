جونيور أجاي: أتواصل دائما مع مدرب الزمالك.. فيديو

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

الأهلي

، إن هناك علاقة قوية تربطه بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك حاليًا، والأهلي سابقًا.