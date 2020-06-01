الثانية عالميا.. البرازيل تتخطى نصف مليون إصابة بكورونا

أعلنت السلطات البرازيلية ، اليوم الإثنين، تسجيل 16 ألفا و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس إلى أكثر من نصف مليون إصابة.





وبهذه الإصابات احتلت البرازيل ، المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلف الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الدكتورة كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الأمريكتين "أصبحتا مركزا لوباء كوفيد".





وسجلت البرازيل أيضًا 480 حالة وفاة جديدة تتعلق بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29314.





وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، يوجد في البرازيل رابع أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد19" حول العالم.