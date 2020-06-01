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أخبار العالم

تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقالت الصحة الصينية إن جميع الحالات المسجلة قادمة من خارج البلاد. 

وبذلك تكون الصين سجلت 83 ألفا و17 حالة إصابة، و4634 حالة وفاة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد. 

وأعلنت هيئة حكومية في الصين أن اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يكون متوفرا بحلول نهاية العام الجاري، في ظل المنافسات الدولية للوصول إلى علاج لكورونا، بعدما أصاب الوباء ما يزيد على 6 ملايين شخص حول العالم.

وقالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين إنه من المحتمل أن يكون اللقاح الذي طورته شركتان تابعتان للحكومة جاهزا للأسواق ربما نهاية العام الجاري أو في بداية 2021، بحسب "فوكس نيوز".

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