AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو لجنة الصحة بالنواب يقدم نصائح لتفادي أزمة نقص الأدوية في مصر.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:36 ص
مكرم رضوان
مكرم رضوان
Advertisements
إبراهيم القادري
قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن السوشيال ميديا تسرب معلومات من شأنها صنع الازمات وبالتالي يجب علي الاعلام ان يقوم بدور موازى لهذا حتي نمنع انتشار هذه المعلومات الخاطئة عن طريق خبراء ومتخصصين.

واضاف مكرم رضوان خلال حوارة في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية، أن دور الإعلام هو توضيح الأمور للمواطنين حتى لا يندفع المواطنين الى أشياء من شأنها أن تسبب المشاكل وتصنع أزمات في نفس الوقت .

واوضح مكرم رضوان ، أن من الضروري ان نشجع شركات الادوية حتي تقوم بزيادة انتاجها وازالة اى عقبة امام الشركات حتى تعمل على صناعة الأدوية وتوفيرها.

وتابع : أنه من الضروري ان نقوم بتوفير المواد الخام لشركات الأدوية حتى تستمر في الانتاج.

واكمل: أن هيئة الدواء أصبح بها الشراء الموحد الذى يساعد جميع الشركات علي شراء جميع المواد الخام ومن اى دولة وبنفس السعر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة الأدوية: مخزون الخامات يكفي 6 أشهر

صحة النواب تكشف موعد اختفاء كورونا من مصر وتؤكد: لا يوجد لقاح إلى الآن

البرلمان يفتح ملف علاج كورونا بعد إعلان شركة عالمية تصنيع مليار لقاح له.. نواب: مصر عازمة على صنع عقار يقضى على الفيروس فى شهر سبتمبر.. ومطالب بإطلاق حملات توعية للمواطنين لارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

الأهلي يبحث عن مخرج لأزمة المغربي وليد أزارو

ألف سلامة عليك يا صاحبي.. هاني رمزى يدعو لـ محمد هنيدي

موجة حارة جديدة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

هل تقبل قراءة القرآن بسرعة أثناء الصلاة ؟

أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 1-6-2020

حقيقة إصابة أول حالة كورونا بأحد فنادق البحر الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. نجلاء بدر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لمرضى السكر والبواسير.. 8 فوائد لتناول الذرة الصفراء

بعد الإفراج عن حسام حامد.. لقطات رومانسية بين شقيقة محمد رمضان وزوجها