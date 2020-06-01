عضو لجنة الصحة بالنواب يقدم نصائح لتفادي أزمة نقص الأدوية في مصر.. فيديو

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن السوشيال ميديا تسرب معلومات من شأنها صنع الازمات وبالتالي يجب علي الاعلام ان يقوم بدور موازى لهذا حتي نمنع انتشار هذه المعلومات الخاطئة عن طريق خبراء ومتخصصين.





واضاف مكرم رضوان خلال حوارة في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية، أن دور الإعلام هو توضيح الأمور للمواطنين حتى لا يندفع المواطنين الى أشياء من شأنها أن تسبب المشاكل وتصنع أزمات في نفس الوقت .





واوضح مكرم رضوان ، أن من الضروري ان نشجع شركات الادوية حتي تقوم بزيادة انتاجها وازالة اى عقبة امام الشركات حتى تعمل على صناعة الأدوية وتوفيرها.





وتابع : أنه من الضروري ان نقوم بتوفير المواد الخام لشركات الأدوية حتى تستمر في الانتاج.





واكمل: أن هيئة الدواء أصبح بها الشراء الموحد الذى يساعد جميع الشركات علي شراء جميع المواد الخام ومن اى دولة وبنفس السعر.