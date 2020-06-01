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أخبار العالم

200 عنصر إضافي من الحرس الوطني الأمريكي لحماية العاصمة من النهب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن حاكم واشنطن الأمريكية، جاي إنسلي، اليوم، الدفع بـ 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني لوقف أعمال النهب في المدينة. 

وفرض عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات. 

ونشر مراسل شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن. 

فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي. 

وكان نحو 5000 عضو من الحرس الوطني انتشروا صباح أمس، الأحد، في 15 ولاية وواشنطن العاصمة، مع استعداد 2000 آخرين للتنشيط إذا لزم الأمر.
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