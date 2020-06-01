تامر حسني يوجه رسالة مهمة لجمهوره.. تفاصيل

حرص الفنان تامر حسني ، على توجيه رسالة هامة لجمهوره، بشأن التعامل مع الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد.





مهم جدااا..جدااا .. بما إن من النهاردة الدولة طبقت لبس الكمامات اجباري وده هيعلي الطلب علي الكمامة". قال تامر حسني من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك" :"





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وتابع قائلًا: "بعيدًا عن عمال النظافه المحترمين"... للأسف في ناس هتظهر و هيبدؤا يلموا الكمامات المستخدمة من الشارع ويعيدوا استخدمها ويبيعوها للناس بسعر أقل".





كما إختتم حديثه: "الفكره انها هتكون حامله للڤيروس و لو حد غير مقتدر انصحه يعملها من قماش و يغسلها جيدًا يوميا .. ارجوكم خدوا حذركم و نقطع الكمامة قبل التخلص منها او بوظها بأي طريقة تمنع إعادة استخدامها..! #منقول".