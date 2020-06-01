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فن

تامر حسني يوجه رسالة مهمة لجمهوره.. تفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:18 ص
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة هامة لجمهوره، بشأن التعامل مع الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد.

قال تامر حسني من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك" :"مهم جدااا..جدااا .. بما  إن من النهاردة الدولة طبقت لبس الكمامات اجباري وده هيعلي الطلب علي الكمامة".

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وتابع قائلًا: "بعيدًا عن عمال النظافه المحترمين"... للأسف في ناس هتظهر و هيبدؤا يلموا الكمامات المستخدمة من الشارع ويعيدوا استخدمها ويبيعوها للناس بسعر أقل".

كما إختتم حديثه: "الفكره انها هتكون حامله للڤيروس و لو حد غير مقتدر انصحه يعملها من قماش و يغسلها جيدًا يوميا .. ارجوكم خدوا حذركم و نقطع الكمامة قبل التخلص منها او بوظها بأي طريقة تمنع إعادة استخدامها..! #منقول".

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