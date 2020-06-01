الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ابنة عمدة نيويورك وتفرج عنها

ألقت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، القبض على كيارا دي بلاسيو، ابنة حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، وذلك في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.





وقالت مصادر الشرطة إنها اعتقلت بالقرب من قرية جرينتش بتهمة التجمع غير القانوني ثم اطلق سراحها فيما بعد.





وذكرت إحصائيات كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية، عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على أكثر من 4 آلاف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.





وأعلن حاكم واشنطن الأمريكية، جاي إنسلي، اليوم، الدفع بـ 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني لوقف أعمال النهب في المدينة.





وفرض عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات.





ونشر مراسل شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن.



