وزيرة الصحة: 7 محافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا حتى 30 مايو بإجمالي 15415.. نواب يشرحون أسباب ارتفاع عدد الإصابات.. وسر التراجع في الصعيد.. واللجنة المحلية: التواكل الديني يزيد الأزمة

صحة النواب:

الصعيد الأقل تأثرا بكورونا بسبب اختفاء الزحام

نائب:

اللامركزية وسرعة التحول الرقمي ضرورة لمواجهة كورونا

نواب:

رفع الوعى ضرورة لتقليل الإصابات في المحافظات الأكثر تأثرا بكورونا





تراجعها في الصعيد خلال الفترة الأخيرة ، حيث أكدت د شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان ما أعلنته الحكومة حول كون محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة الأعلى إصابة بكورونا يرجع الى الازدحام وعدم الوعي بطرق الوقاية ، موضحة ان هذا ظهر بوضوح في الجيزة و بالتحديد في منطقة امبابة اثناء الأعياد عموما و في احتفالات شم النسيم. فسر نواب سبب إرتفاع إصابات كورونا في ٧ محافظات و





وقالت ثابت ان هناك استهانة بفكرة ارتداء الكمامات الأمر الذي يساهم في انتشار العدوى بشكل سريع جدا ، مشيرة إلى أن الحل الوحيد هو الاستمرار في أسلوب الحياة الذي يعتمد على الاجراءات الوقائية و عدم الخروج إلا للضرورة القصوى و إتباع أسلوب التطهير.





وطالبت ثابت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بالبحث عن حلول لفكرة العزل المنزلي من خلال توفير أماكن بعيدا عن المنازل ، موضحة ان هذا النوع من العزل قد يؤدي لسرعة انتشار المرض نظرا للجوء البعض لفكرة ممارسة حياته الطبيعية رغم علمه بأن المرض أصابه ، كما أن بعضهم ينزل الأسواق بشكل طبيعى.





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واقترحت ثابت بتوفير بدائل للعزل المنزلي من خلال الأماكن غير المستغلة ، مؤكدة على ضرورة ترك أماكن في المستشفيات لمن يعاني من امراض اخرى غير كورونا





ولفتت إلى انه تم تنفيذ الفكرة التي اقترحتها حول تحويل معهد الكبد بامبابة لمركز لمكافحة الامراض و التحكم في الامراض المعدية بعد تراجع أمراض الكبد بفضل حملة ١٠٠ مليون صحة التي أطلقها الرئيس قبل جائحة كورونا ، مقترحة زيارة أسرة العزل في المستشفيات و الأماكن الاخرى التي يتم التعامل معها باعتبارها أماكن عزل.





وقالت ثابت : " ليس أمامنا سوى الحلول السريعة من خلال التوسع في مستشفيات أو اماكن العزل وزيادة الأسرة بعد زيادة الحالات

و زيادة الحماية الخاصة بالأطقم الطبية ".





وأرجعت انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في الصعيد نظرا لاتساع الأماكن التي يسكنون فيها ، الأمر الذي يحقق فكرة التباعد الاجتماعي و قلة الزحام.





وشدد النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة اتخاذ المزيد من الحذر لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى ان ما أعلنته وزارة "الصحة"من ان :القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة الأعلى إصابة بكورونا يدعو لمزيد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية فى هذه المحافظات.

و قال الحسيني فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اانتشار فيروس كورونا فى القاهرة والجيزة والاسكندرية بسبب عدد سكانهم وانتشاره كورونا فى المحافظات الاخري بسبب وجود بؤر انتشرت في اماكن متفرقه ولم يتم عزلها عزلًا كاملًا وايضًا و عدم السيطرة علي الزحام بالاسواق والمحال التجاريه والتجاوزات الكثيرة في موضوع الحذر وتهاون وقلة وعي المواطنين.





وأضاف الحسيني أن هناك بعض القري بالفيوم مثلًا لديها نوعًا من التواكل الديني وليس التوكل بمعني الجهل في فهم القدر و يتعاملوا بمبدأ " خليها علي الله و الي من نصيبك هيصيبك" ، وهذا نوع من التواكل المغلف بالجهل.





و قال الحسيني ان من هذه المحافظات مثلا الفيوم ، حيث أنها محافظة طاردة للعمالة نتيجة عدم وجود مشروعات قومية بها ، حيث يخرج عدد كبير للعمل خارج المحافظة ويزيد الإختلاط ويعودوا بحمل الفيرس ونقله لأسرهم وذويهم.





و اضاف الحسيني : أما القاهرة والجيزة تعتبر محافظات مستقبلة للجميع بسبب مركزية المصالح والوزارات ولذلك نطالب بسرعة تطبيق اللامركزية وسرعة التحول الرقمي للقضاء علي هذه الظاهرة.





و قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان الوعي هو الحل الوحيد لتراجع الإصابات على مستوى المحافظات التي تشهد ارتفاعا في الإصابات.





وأضاف مرشد في تصريحات خاصة أنه لا شك بوجود اتصالات مكثفة على الخطوط الساخنة المخصصة لحالات كورونا ، مشيرا إلى أن بعض من يتصلون غير مصابون و انما يتخوفون من بعض الأعراض المشابهة لمرض فيروس كورونا.





كما أوضح لجنة الصحة بالبرلمان أن الأمر يستدعي من الجهات المعنية بذل مزيد من الجهد في اختيار الحالات اللي تتحجر حسب طبيعة الأعراض و درجة شدتها ، مشيرا إلى ان تراجع الإصابات في هذه المحافظات يتطلب جهود كبيرة في التوعية وإتخاذ الاجراءات الوقائية السليمة.





كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد استعرضت ، خلال إجتماع المجموعة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء تقريرًا حول معدلات الإصابة في محافظات الجمهورية، حيث أوضحت أن هناك ست محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بالفيروس، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، وذلك حتى 30 مايو بإجمالي 15415 حالة.



