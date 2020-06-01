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برلمان

بسبب ذروة كورونا.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة شهرًا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:01 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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معتز الخصوصى

كشفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنها ستتقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لتأجيل إمتحانات الثانوية العامة لمدة شهر ، حيث كان من المقرر إجراؤها فى يوم 21 يونيو.

وأشارت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها ستطالب بتأجيل إمتحانات الثانوية العامة لمدة شهر بسبب أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا فى مصر ستكون خلال الاسبوعين المقبلين قبل موعد إمتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو.

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وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنها تتلقى إتصالات يومية من أولياء الأمور التى تبدى تخوفها على أبناءها من الإصابة بفيروس كورونا وتطلب تأجيل إمتحانات الثانوية العامة بسبب ذعرها.

وأوضحت أن فكرة تأجيل إمتحانات الثانوية العامة ستكون لمدة شهر ، لحين إنتهاء ذروة الإصابات بفيروس كورونا أو إنخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا .

مشيرة إلى ان فلسطين أوقفت إجراء الإمتحانات بعد ظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا فى أول أيام الإمتحانات.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن هذا امتحانات الثانوية العامة قرار جماعي وليس فردي، لافتا إلي أن الموضوع تم دراسته باستفاضة من قبل كل المسئولين.

وتابع وزير التربية والتعليم: على الجميع معرفة أن قرار الثانوية العامة ليس قرار شخص بل هو قرار دولة.

وأوضح أن موضوع "الهشتاجات" التى تطالب بالتأجيل لفت نظر الدولة، متابعا: "تلك الهشتاجات بها جزء ممنهج..ولما جينا نشوف عدد الناس المشاركة طلع مش نفس عدد الهشتاجات اللي معموله".

وأختتم هناك العديد من الصفحات تقوم بانتحال شخصيتى ووضع صورتي، وذلك لأثارة البلبلة والرهبة، معقبا: دول بيطلعوا في الجزيرة قبل ماانت تشوفهم".

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