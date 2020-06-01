بيطري الشرقية: تنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم للحد من انتشار كورونا.. صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من إنتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس.





وأشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري وإستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم حيث قامت بتنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم خلال اليومين الماضيين للمنشآت العامة والمباني الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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