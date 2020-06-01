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محافظات

بيطري الشرقية: تنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم للحد من انتشار كورونا.. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من إنتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس.


وأشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري وإستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم حيث قامت بتنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم خلال اليومين الماضيين للمنشآت العامة والمباني الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم موسعة لمديريات الخدمات ومجمع النيابات الإدارية وإدارة مرور الشرقية ووحدة مرور المدينة وشركة الكهرباء وكذلك ماكينات الصرف الآلي.


وأشار  إلى أنه تم تنفيذ 35 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 16 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 56 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 2 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و7 حملات لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 38 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 335 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية ، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

بيطري الشرقية: تنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم للحد من انتشار كورونا.. صور
بيطري الشرقية: تنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم للحد من انتشار كورونا.. صور
بيطري الشرقية: تنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم للحد من انتشار كورونا.. صور
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