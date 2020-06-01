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محافظات

إعدام 238 كيلو أغذية فاسدة وغلق 4 منشآت غير مرخصة بالشرقية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية.


وأشار محافظ الشرقية إلى ضرورة استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.


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ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بأولاد صقر وفاقوس، شنت حملات مكبرة على المنشآت الغذائية بمركزي أولاد صقر وفاقوس، أسفرت عن ضبط ٤ منشآت غذائية مخالفة تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.


وأضاف "مسعود" انه تم إعدام ٢٣٨ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وسحب ٨ عينات أغذية وإرسالها إلي المعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ١٢ محضر جنحة صحية لمخالفات أخرى.


أشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

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