أوبك وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط الحالي شهرًا أو اثنين

قالت مصادر في "أوبك+"، اليوم الاثنين، إن "أوبك" وروسيا تدرسان تمديد خفض النفط الحالي، البالغ نحو 10 ملايين برميل يوميا، لشهر أو شهرين إضافيين.





وذكرت المصادر وفقًا لـ"رويترز" أن "أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا".





وأضافتا أنهما تدرسان أيضا مقترحا لتمديد تخفيض المعروض من النفط لشهر أو شهرين.





وكانت دول مجموعة "أوبك+" اتفقوا في وقت سابق بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية أبريل 2022.





ومن المنتظر أن تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا الأسبوع الجاري لبحث سوق النفط العالمية واتفاق خفض الإنتاج.



