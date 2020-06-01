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أخبار البلد

شاهد.. وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الكونغو وزامبيا لمواجهة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:12 م
صورة من وصول طائرة
صورة من وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية
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محمد إبراهيم
ينشر موقع صدى البلد فيديو لوصول طائرة المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" من قاعدة شرق القاهرة الجوية ، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا .

وكان فى إستقبال طائرة المساعدات السفير المصرى بالكونغو ، والسيد ريموند تشديا باتى نائب وزير الخارجية الكونغولى وعدد من المسئولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن إمتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة " كورونا " ، وأشادوا بقوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات.

وعلى الجانب الآخر كان فى إستقبال طائرة المساعدات المتجهة إلى زامبيا السفير المصرى والسيدة إينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسئولين من الجانب الزامبى الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعبًا على وقوفهم بجوار الشعب الزامبى لتجاوز أزمة كورونا.

تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة؛ كما يأتي ذلك إستمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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