AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. مانشستر يونايتد يمدد إعارة إيجالو حتى شتاء 2021

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:43 م
إيجالو
إيجالو
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمديد إعارة النيجيري  أوديون إيجالو من صفوف شنجهاي شنهوا الصيني، لمدة 6 أشهر.

وذكر نادي مانشستر يونايتد في بيانا رسميا، أن تواصل  إلى اتفاقا رسميا مع نادي شنجهاي لتمديد إعارة إيجالو حتى شتاء موسم 2021.


وكان إيجالو انضم إلى صفوف مانشتستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من شنجهاي الصيني، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وشارك المهاجم النيجيري أوديون إيجالو مع مانشستر يونايتد في 8 مباريات منذ إلى الفريق، سجل خلالما 4 أهدف.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد استأنف تدريباته مؤخرا، استعدادا لاستكمال الدوري الإنجليزي، المقرر عودته 17 يونيو المقبل، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشكتاش يطلب تمديد إعارة النني بشرط غريب.. تفاصيل

مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يهددان مستقبل سانشيز

رسميا.. بشكتاش يخاطب آرسنال لتمديد إعارة محمد النني حتى نهاية الموسم

ترشيحاتنا

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-6-2020

دعاء تيسير الزواج.. 6 أمور يجب اتباعها لمن تأخر زواجها

غني بالفيتامينات .. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القرنفل

بعد إصابة 3 مذيعات بـ كورونا .. شاهد رسالة ريهام سعيد لهن

يشمل الكبار والأطفال.. الصحة تعلن بروتوكول العلاج المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها

بالرقص وتحية الماء.. قصة استقبال أبها عروس السعودية أول طائرة من الرياض

إصابتها بالعدوى حرمتها من العلاج.. كورونا يتسبب في وفاة مريضة سرطان