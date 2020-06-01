رسميا.. مانشستر يونايتد يمدد إعارة إيجالو حتى شتاء 2021





وذكر نادي مانشستر يونايتد في بيانا رسميا، أن تواصل إلى اتفاقا رسميا مع نادي شنجهاي لتمديد إعارة إيجالو حتى شتاء موسم 2021.









وكان إيجالو انضم إلى صفوف مانشتستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من شنجهاي الصيني، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.





وشارك المهاجم النيجيري أوديون إيجالو مع مانشستر يونايتد في 8 مباريات منذ إلى الفريق، سجل خلالما 4 أهدف.





يذكر أن فريق مانشستر يونايتد استأنف تدريباته مؤخرا، استعدادا لاستكمال الدوري الإنجليزي، المقرر عودته 17 يونيو المقبل، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمديد إعارة النيجيري أوديون إيجالو من صفوف شنجهاي شنهوا الصيني، لمدة 6 أشهر.