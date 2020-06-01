إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات ومات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة توناية بالطريق الصحراوي أمام كوبري العشر تلاف بمركز أبو المطامير وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بإنقلاب سيارة " توناية " أمام كوبري قرية العشر تلاف بمركز أبو المطامير، وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق.





وأسفر الحادث عن إصابة كل من: " محمود يوسف محمود، 16 عامًا، أحمد عبد الحميد عبد النبي، 18 عامًا، رزق السيد الشحات، 17 عامًا، محمد ابراهيم عبد النبي، 20 عامًا، فارس محمود عبدالله،17 عامًا، مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم"





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