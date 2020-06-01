قرارًا جمهوريًا بتعيين علاء عطية عميدا جديدا لكلية الطب بجامعة أسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور علاء محمد أحمد عطية الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بالجامعة عميدًا لكلية الطب .





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وتقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى عميد كلية الطب الجديد متمنيًا له التوفيق والسداد لما هو في صالح خدمة وتقدم الكلية والمنظومة الطبية الهائلة التي تعمل لخدمة وعلاج المرضى سنويًا بمستشفيات أسيوط الجامعية .

هذا ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علاء عطية قد بدأ حياته العملية معيدًا بقسم التخدير والعناية المركزة في 1996 ، ثم تدرج في المناصب الأكاديمية وصولًا إلى الأستاذية في عام 2017 .

كما تولى الدكتور علاء عطية مناصب إدارية كرئيس لوحدة الإصابات ونائب مدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون الإصابات منذ مارس 2015 ، كما أنه له نشاط علمي مميز في الإشراف على عشرات الرسائل العلمية سواء في درجات الماجستير أو الدكتوراه .