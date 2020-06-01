AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قرارًا جمهوريًا بتعيين علاء عطية عميدا جديدا لكلية الطب بجامعة أسيوط

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:53 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور علاء محمد أحمد عطية الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بالجامعة عميدًا لكلية الطب .


اقرأ ايضا:

وزير التعليم العالي: تراجع إصابات كورونا خلال أيام

البحث العلمي تعلن وظيفة جديدة.. تعرف على التفاصيل

وتقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى عميد كلية الطب الجديد متمنيًا له التوفيق والسداد لما هو في صالح خدمة وتقدم الكلية والمنظومة الطبية الهائلة التي تعمل لخدمة وعلاج المرضى سنويًا بمستشفيات أسيوط الجامعية .

هذا ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علاء عطية قد بدأ حياته العملية معيدًا بقسم التخدير والعناية المركزة في 1996 ، ثم تدرج في المناصب الأكاديمية وصولًا إلى الأستاذية في عام 2017 .

كما تولى الدكتور علاء عطية مناصب إدارية كرئيس لوحدة الإصابات ونائب مدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون الإصابات منذ مارس 2015 ، كما أنه له نشاط علمي مميز في الإشراف على عشرات الرسائل العلمية سواء في درجات الماجستير أو الدكتوراه .  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يصدق على تعيين محمود صديق نائبا لرئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

طب الأزهر بأسيوط ترسل الفريق الثالث لمستشفى عزل أبو تيج.. صور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الأرميني يعلن إصابته بفيروس كورونا: مؤامرة مدبرة

لتر الزيت بـ 17 جنيها.. أسعار السلع على بطاقات التموين لشهر يونيو

خوفا من كورونا..نقل الضابط قاتل جورج فلويد لـ سجن شديد الحراسة.. وبدء محاكمته اليوم

مستشار وزير الصحة : العزل المنزلي علاج فعال لكورونا

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

نهاية مأساوية.. شاب إسباني يحتفظ بـ 25 ثعبانا وكانت هذه النتيجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض الجفاف.. 13 علامة تنذرك بحاجة جسمك لشرب الماء

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها