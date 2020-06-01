لتلقي الشكاوى والاستفسارات بشأن كورونا.. خط ساخن لمستشفيات الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم الاثنين، مع مديري المستشفيات لتناول سبل مواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ.





وبحسب بيان، وجه محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتخصيص خط ساخن للمحافظة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من أبناء الدقهلية، والتأكيد على ملاءمة أماكن العزل، وعدم نقل العدوى منها للمحيطين.





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وقال محافظ الدقهلية إننا "من أولى محافظات مصر في توفير الأدوية للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة مؤكدا على ثقته التامة في كوادر مديرية الصحة والاطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة".





كما أكد محافظ الدقهلية استعداده الكامل لتوفير كل أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية ،ووجه لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء إلغاء إجازات الأطقم الطبية لمدة شهرين وفي حالة طلب إجازات مرضية يتم التأكد من ذلك عن طريق لجنة طبية متخصصة للتأكد من الحالة المرضية.





ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة تناوب الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات العزل البالغ عددهم 28 بالإضافة إلى مستشفى عزل تمي الامديد لتلبية جميع احتياجات المرضى.



