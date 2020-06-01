لتحفيز المبدعين.. وزير الثقافة تطلق نادى سينما الشباب على قناة الوزارة

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ضمن فعاليات مبادرة الثقافة بين ايديك التى تبث عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب سلسلة عروض نادى سينما الشباب الذى يضم مشروعات التخرج الابداعية لطلاب المعهد العالى للسينما باكاديمية الفنون برئاسة الدكتور اشرف زكى وتبدأ فى التاسعة مساء اليوم الاثنين الاول من يونيو باذاعة الفيلم الروائى القصير فردة شمال من اخراج سارة رزيق .

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قالت عبد الدايم ان سلسلة عروض نادى سينما الشباب تاتى تشجيعًا للمبدعين الشباب وتحفيزا لهم لتقديم اعمال مميزة تساهم فى استعادة امجاد الشاشة الفضية المصرية ، مشيرة انها تضم نخبة من الافلام المتنوعة وتشمل التسجيلية والروائية القصيرة والرسوم المتحركة وغيرها ، واكدت استمرار خطوات اثراء مبادرة الثقافة بين ايديك لجذب مختلف الشرائح الاجتماعية الى المواد الفنية والفكرية التى تنتجها وزارة الثقافة وتعمل على تنمية وتطوير الوعى وبناء المجتمع والانسان .





يذكر ان فيلم فردة شمال حاصل على جائزة لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية ومن إخراج سارة رزيق ويحكي قصة طفلين في محطة القطار أحدهما فقير والأخر ثرى سقطت فردة من حذائه أثناء ركوبه القطار فيبذل الفقير جهدًا كبيرًا لإعادتها وعندما يفشل يقذف له الطفل الثرى الفردة الأخرى كحل منطقي للاستفادة من الحذاء .





يسبق الفيلم فى السادسة مساءً عرض العرائس المسرحى رحلة الزمن الجميل من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ، فكرة واخراج محمد نور ويعد فانتازيا تتميز بالإثارة والتشويق وتدور أحداثه حول الطفلين مرزوق ومرزوقة اللذان سافرا عبر الزمن للماضى ليصلا الى عهد الملك اخناتون وعصر التوحيد وأبحرا فى رحلة للتعريف بتلك الحقبة والقاء الضوء على مرحلة من تاريخ مصر والحضارة الفرعونية ، من تأليف وأشعار يحيى زكريا ، موسيقى والحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر ، ديكور محمد سعد ، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف ونحت محمود الطوبجي .



