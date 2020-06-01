خلال 24 ساعة.. تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيقة "سبق"، قالت وزارة الصحة السعودية إن عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 87142 إصابة، بعد تسجيل 1881 حالة جديدة.





وأضافت الصحة السعودية أنه تم الإبلاغ عن 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليصبح بذلك إجمالي عدد الوفيات 525 حالة.





وذكرت الوزارة السعودية أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 64306 أشخاص، بعدما تماثل 1864 مصابا للشفاء.





وكانت المملكة، قد أعلنت أنها سترفع الحظر المفروض على موظفي القطاع الخاص من العودة إلى مقار عملهم، حيث بدأت في تنفيذ خطتها المؤلفة من ثلاث مراحل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.





وسيتعين على شركات القطاع الخاص الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.



