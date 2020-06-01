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فن

هبة مجدى تعلق على صورتها ببيت شعر لجبران خليل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:27 م
هبة مجدى
هبة مجدى
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مريم عزت
نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور جديدة لها .

علقت الفنانة هبة مجدى على الصورة قائلة :
 قل لمن يحمل همًا .. إن همك لن يدوم
مثلما تفني السعادة .. هكذا تفني الهموم " جبران خليل "

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

نجمة السينما المصرية 
ايه القمر دااااااااااا
أجمل واحدة في الدنيا 


شاركت هبة مجدى في بطولة  مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.




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