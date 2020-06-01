هبة مجدى تعلق على صورتها ببيت شعر لجبران خليل

أجمل واحدة في الدنيا

شاركت هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.









المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.



