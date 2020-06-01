هبة مجدى تعلق على صورتها ببيت شعر لجبران خليل

نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور جديدة لها .
علقت الفنانة هبة مجدى على الصورة قائلة :
قل لمن يحمل همًا .. إن همك لن يدوم
مثلما تفني السعادة .. هكذا تفني الهموم " جبران خليل "
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
نجمة السينما المصرية
ايه القمر دااااااااااا
أجمل واحدة في الدنيا
شاركت هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.