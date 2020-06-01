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محافظات

تخصيص مستشفى جديد لعزل مصابي كورونا في أسوان.. تفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:54 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسوان سيتم تخصيص مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان لإستقبال وخدمة مرضى فيروس كورونا بكامل طاقتها بإجمالى 80 سرير وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وقال اللواء أشرف عطية بأنه سيتم تحويل جميع المرضى المتواجدين بكافة أقسام المستشفي والذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا إلى مستشفي أسوان الجامعى لإستكمال وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة.

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وتصل السعة السريرية الحالية للمستشفى الجامعى إلى 415 سرير ، بالإضافة إلى 300 سرير آخر بعد إنهاء مشروعات التوسعات الجارية.

وأشار أشرف عطية إلى أنه بالتوازى سيتم إستقبال و حجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان ، بجانب أبو سمبل الدولى ، وأيضًا الحميات ونصر النوبة المركزى ، ودراو المركزى ، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى ، فضلًا عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى. 

وتابع المحافظ بأنه سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان للعزل بالصداقة الجديدة وهو الذى سيساهم فى توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بالشكل المطلوب .
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