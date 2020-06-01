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محافظات

تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط .. تفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:51 م
مستشفي العزل
مستشفي العزل
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زينب الزغبي
أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة، منهم 3 حالات من خارج المحافظة  قادمين لدمياط.

وأشار طلحة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات الجديدة ومن تعامل معهم بشكل مباشر.

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وأكد ان نسب الاصابة في دمياط ارتفعت خلال الفترة الأخيرة  ، نظرا لقدوم حالات من خارج المحافظة حاملة للفيروس كورونا وتسببت في العدوى بسبب الزيارات العائلية والتجمعات.

وناشد طلحة المواطنين بضرورة الالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس مشددا على منع التجمعات والمخالطة والتباعد من اهم الاجراءات الاحترازية.
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