تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط .. تفاصيل

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة، منهم 3 حالات من خارج المحافظة قادمين لدمياط.





وأشار طلحة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات الجديدة ومن تعامل معهم بشكل مباشر.





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وأكد ان نسب الاصابة في دمياط ارتفعت خلال الفترة الأخيرة ، نظرا لقدوم حالات من خارج المحافظة حاملة للفيروس كورونا وتسببت في العدوى بسبب الزيارات العائلية والتجمعات.



