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أخبار العالم

اعتقال ابنة عمدة نيويورك لمشاركتها في الاحتجاجات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعتقلت الشرطة ابنة عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، وذلك خلال تواجدها في المظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض.

وبحسب "سي إن إن"،  قال دي بلاسيو إنه معجب بابنته كيارا البالغة من العمر 25 عاما بعد اعتقالها في الاحتجاجات.

وأضاف بلاسيو:"أنا أحب ابنتي بشدة. أنا أحترمها للغاية. إنها إنسانة طيبة. إنها تريد فقط أن تفعل الخير في العالم. أنا فخور بها لأنها تهتم للغاية وأنها كانت عازمة على الخروج وفعل شئ حيال ما حدث".

عندما علم هو وزوجته بالاعتقال ، طلبوا من كيارا رواية القصة بأكملها.

وأوضح:"حكت لي القصة بالتفصيل، لقد كانت تتصرف بسلمية"، مؤكدا أن كل ما فعلتخه يعبر عن روح السلمية في التظاهر.

وكان دي بلاسيو تحدث في وقت سابق من صباح الأحد عن العنصرية النظامية في المجتمع الأمريكي والمشاكل التي تفاقمت بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال:"لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو، لنكن واضحين أن أزمة فيروس كورونا تسببت في عمق من الألم لم يتم حسابه بعد.. هذه الخسارة محسوسة بعمق.. مجتمعات الألوان خسرت أكثر بكثير".

وعن مقتل جورج فلويد قال:"هذا الإحباط المؤلم الغاضب يطرح بعمق في لحظات كهذه، إنه شئ يومي يحدث كل ساعة بالنسبة لسكان نيويورك السود، ولاتيني نيويورك، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يتعاملون مع ألم  العنصرية في حياتهم".

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