أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه الطفيف أمس الاثنين بقيمة جنيه واحد علي مستوي كافة الأعيرة الذهبية لدي محلات الصاغة.
وصل سعر الجرام الواحد من عيار21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم، نحو 764 جنيها.
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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 873 جنيها.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 655 جنيها بمحلات الصاغة اليوم.
أما عيار 14 الأدني فئة، فقد وصل سعر الجرام الواحد منه الى 509 جنيهات.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6112 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.155 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 873.143 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر.
يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.