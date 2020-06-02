AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:01 ص
ذهب
ذهب
Advertisements
محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه الطفيف أمس الاثنين بقيمة جنيه واحد علي مستوي كافة الأعيرة الذهبية لدي محلات الصاغة.


وصل سعر الجرام الواحد من عيار21 الأوسع انتشارا  بمحلات الصاغة اليوم، نحو 764 جنيها.


اقرأ أيضا:
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 873 جنيها.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 655 جنيها بمحلات الصاغة اليوم.


أما عيار 14 الأدني فئة، فقد وصل سعر الجرام الواحد منه الى 509 جنيهات.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6112 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.155 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 873.143 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر.


يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا حدث لـ أسعار الذهب بعد غلق المحلات 48 ساعة؟

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 3-5-2020

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

أسعار الذهب الثلاثاء 12-5-2020

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

اليوم .. استقرار أسعار الذهب

ترشيحاتنا

ZTE تكشف رسميا عن تحفتها Axon 11 SE..السعر والمواصفات..صور

كان عاوز يبيعه.. ببغاء يمنح مالكه 500 دولار ويساعد الشرطة في ضبط لص

دعاء للمريض مكتوب.. 7 أدعية رددها بنفسك ليشفيك الله

مفجر احتجاجات أمريكا.. تصريحات جديدة لـ محامي عائلة جورج فلويد

الأزهر ينهي التحقيق مع الشيخ الهارب في العيد بعقوبة اللوم

أعلى منحدر خطير.. فيديو تيك توك يعرض حياة فتاتين للخطر في أسكتلندا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول قوانص الدجاج؟

تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور

بالأبيض و الأسود .. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة