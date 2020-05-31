تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد

استقرت اسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الأحد، بعد ارتفاع طفيف قدره جنيهان سجله أمس بمحالات الصاغة.
وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب؛ لـ 763 جنيها، وفقا لموقع gold price today.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 872 جنيهًا .
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أما الجرام الواحد من عيار 18 فقد سجل 654 جنيهًا ، والجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة نحو 509 جنيهات .
وبلغ سعر الجنيه الذهب 6104 جنيهًا وأوقية الذهب بـ 27.119 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 872 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.