لوسيان فافر يقترب من توديع بروسيا دورتموند

اقترب السويسري لوسيان فافر المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني، من توديع فريقه والرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم الحالي 2019-2020.
وأكد لوثار ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني السابق، أن فافر سيرحل عن صفوف بروسيا دورتموند، بنهاية الموسم الحالي.
وخسر نادي بروسيا دورتموند، بنسبة كبيرة فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني بعد خسارته الأسبوع الماضي على يد بايرن ميونخ متصدر الترتيب، وابتعاده عنه بفارق 7 نقاط.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن فافر يخضع للتقييم في الوقت الحالي من إدارة بروسيا دورتموند، لكنه سيرحل عن صفوف الفريق، ويقوم بتوديع لاعبيه في تلك الفترة.
يذكر أن بروسيا دورتموند، ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، على حساب نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل إيقاف البطولة، لتفشي فيروس كورونا المستجد.