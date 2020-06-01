بر الوالدين في الحياة وبعد الممات .. تعرف على أفضل الطرق









بر الوالدين في الحياة

من أول طرق بر الوالدين في الحياة، هو الإكثار من الدعاء لهما، وهو من أوجب وأحرى الأعمال التي يستطيع الإنسان أن يقدّمها لوالديه.





كما يستحب إخراج الصدقة عن الوالدين ويكون ذلك من خلال عمل وقف خيري باسمهما، أو بناء مسجد أو مستشفي أو سقيا الماء للفقراء، وغيرها من الصدقات الجارية.





كما يستحب للأبناء الترويح عن الوالدين، وتعظيم قدرهما والسمع والطاعة لهما وعدم عصيان أوامرهما، و تفقّد حاجاتهما وقضائها.



