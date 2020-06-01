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يزيد عن 30 ألف معاملة ... الشهر العقاري: مستعدون للتعاون مع الأندية لفتح مقراتها للجمهور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:22 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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عبد الخالق صلاح
أكد المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أنه يمكن لأي مواطن استخراج التوكيلات من أي شهر عقاري؛ موضحا انه تم رصد زحام وتكدس أمام بعض مكاتب الشهر العقاري، وفي المقابل بعض المكاتب لم تسجل سوى 8 معاملات.

وأكد رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن عملية استخراج التوكيلات تتم في كافة مكاتب الشهر العقاري بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، مناشدا المواطنين بعدم التكدس أمام المكاتب التي تشهد زحام.

وأشار إلى أن مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، سجلت اليوم ما يزيد عن 30 ألف معاملة، لافتا إلى أن وزير العدل أكد أهمية تقديم ع جميع الأندية الرياضية التي تضم فروعا للشهر العقاري الخدمات لكافة المواطنين وليس للأعضاء فقط. 

وأوضح أن وزارة العدل مستعدة لإمداد كافة الأندية التي ترغب في فتح مكاتب التوثيق بالموظفين.

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، الزحام الذي شهده مكتب الشهر العقاري بالجيزة صباح اليوم، مشيدا بما فعله المستشار مرتضى منصور من فتح مكتب توثيق بالنادي لمنع التكدس والازدحام في مكاتب التوثيق والشهر العقاري.

ووجه موسى،  الشكر للمستشار مرتضى منصور بعد قرار فتح مكتب التوثيق؛ مطالبا النادي الأهلى ان يفعل مثله لمنع انتشار العدوى بين المصريين.

وقال موسى للمصريين: محدش يروح الشهر العقاري الا للضرورة القصوى؛ مؤكدا انه ليس ممن مسئولية الشهر العقاري تنظيم المواطنين أمامه.

وطالب موسى كافة الأندية بأن تحذو حذو نادي الزمالك خاصة الأندية الجماهيرية الكبرى لتخفيف الضغط على المكاتب الأخرى.
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