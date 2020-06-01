خالد الجندى: الأمية لا تعنى الجهل وإنما الشخص المتربي على الفطرة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كلمة أميّ في اللغة العربية تعني الشخص الذي تربّى على الفطرة، وليس معناها في اللغة الجاهل كما هو الشائع حاليا بين الناس.





وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن صفة الأمية في الأصل شرف لأنها تشير إلى فطرة الإنسان النقية، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم وصف فيها الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام بـ “النبي الأمي” ووصف كذلك الصحابة بنفس الكلمة في قوله تعالى “هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم”.





وأردف أن كلمة أمي تطور معناها بعد ذلك عبر السنوات وأصبحت تستخدم للإشارة إلى الشخص الذي لا يحيط بعلوم الأولين، وبعد ذلك تطورت فأصبحت للدلالة على الجهل، لافتا إلى أنه يجب الحذر عند الحديث عن لفظ معين ونفرّق: إن كنا سنذكره من حيث الأصل أم الدلالة؟



