برفسيور إيطالي: 4 لقاحات لفيروس كورونا اجتازت الاختبارات.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية, إن هناك بحثا واحدا فقط في ايطاليا علي انتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا وهذا البحث مدعم من شركة إيطالية.





وأضاف الدكتور فؤاد عودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن اللقاح الوحيد الذي تقوم بعمله ايطاليا لعلاج كورونا سيتم الاعلان عنه في شهر سبتمر القادم.





وتابع رئيس الرابطة الطبية الاوربية الشرق أوسطية, أنه يوجد 50 ألف بحث حول العالم لانتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور فؤاد عودة, أن هناك حوالي 4 لقاحات فقط من الـ 50 ألف بحث هي التي اجتازت أولى الـمراحل من التجربة العملية عليها.





وأشار إلي أن هناك مرضي يحملون فيروس كورونا بداخلهم ولا تظهر عليهم أعراض الوباء.