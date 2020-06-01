AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برفسيور إيطالي: 4 لقاحات لفيروس كورونا اجتازت الاختبارات.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:41 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية, إن هناك بحثا واحدا فقط في ايطاليا علي انتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا وهذا البحث مدعم من شركة إيطالية.


وأضاف الدكتور فؤاد عودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن اللقاح الوحيد الذي تقوم بعمله ايطاليا لعلاج كورونا سيتم الاعلان عنه في شهر سبتمر القادم.


وتابع رئيس الرابطة الطبية الاوربية الشرق أوسطية, أنه يوجد 50 ألف بحث حول العالم لانتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا.


وأوضح الدكتور فؤاد عودة, أن هناك حوالي 4 لقاحات فقط من الـ 50 ألف بحث هي التي اجتازت أولى الـمراحل من التجربة العملية عليها.


وأشار إلي أن هناك مرضي يحملون فيروس كورونا بداخلهم ولا تظهر عليهم أعراض الوباء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: مرضى الإيدز في مأمن من كورونا

فيروس كورونا.. نصائح مهمة من الصحة العالمية لاستقبال شهر رمضان ..فيديو

احذروا الملابس..الرابطة الطبية الأوروبية: وباء كورونا يعالج بالمنزل.. فيديو

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا عائدين من السعودية.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد محمد صلاح.. ومشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال

الصحة الإيطالية: إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا في نهاية العام

جلطات دموية.. معلومات جديدة عن كورونا تكشفها منظمة الصحة العالمية.. فيديو

ترشيحاتنا

بأسعار خيالية .. ماركة وسعر ساعة وفستان ياسمين صبري

أحمد موسى ينتقد الزحام أمام الشهر العقاري ويشكر مرتضى منصور

جميع الاحتمالات واردة في الأوبئة .. وزير التعليم العالي: المصاب بكورونا ينقل العدوى لـ 4 آخرين

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

لقطات جديدة تظهر ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد وهو يقاوم قاتله الضابط.. فيديو

تقارير: إلغاء الدوري السعودي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض على زوجها وتغريمه.. صورة جديدة من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان.. شاهد

بأسعار خيالية .. ماركة وسعر ساعة وفستان ياسمين صبري

شاهد .. أفضل 10 سيارات في العالم تهزم الطرق الوعرة بسهولة .. صور