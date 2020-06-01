تقديرا لدورهم.. محافظ الإسماعيلية يمنح العاملين بمستشفيات العزل شهرا مكافأة

أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية ، قرارا بصرف مكافاة شهر للعاملين بمستشفي الصدر والبو خليفة، خلال جولته و الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.





وأكد المحافظ علي أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص للحالات.





رافق المحافظ خلال الجولة مسئولو المحافظة، ووزارة الصحة،والرقابة الإدارية، وغيرهم، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات.





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وشدد رئيس الوزراء على متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة أن تكون المتابعة بمنتهى القوة، وأن تتكرر على مدار اليوم، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات في اليوم.





وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الاثنين،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس.