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محافظات

اجتماع طارئ فى دمياط لبحث تطورات أزمة كورونا .. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:00 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم، مع اللواء محمد حموده رئيس فرع الأمن الوطني و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة،و العقيد حازم راتب مدير إدارة المرور و محمد عجم مدير إدارة المتابعة بالديوان العام لبحث أزمة فيروس كورونا 

تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف مجابهة أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19" والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة.

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وقررت المحافظ تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين عدد من الجهات منها المحافظة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ومديرية الصحة والمستشار العسكرى و إدارة المرور تكون مهمتها  المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء وكذلك الأدوية التى يتم توزيعها من قبل فرق الترصد بالوحدات الصحية بالمراكز والمدن على الحالات الايجابية بفيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلى والتى تعانى من أعراض طفيفة لا تستدعى الحجز بالمستشفيات والمخالطين لتلك الحالات بالإضافة إلى متابعة إجراءات متابعة إجراءات استقبال الحالات المشتبه فى إصابتها وانتظام حضور الأطقم الطبية مؤكدة على تكرار المرور عدة مرات في اليوم وذلك وفقًا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد اليوم.

 أوضحت الدكتورة منال عوض أنه طبقا لتلك التعليمات تم البدء في إتخاذ إجراءات تخصيص خط ساخن سيتم تفعيله على مدار الاربع وعشرين ساعة لتلقى استفسارات وبلاغات المواطنين حول فيروس كورونا فى أسرع وقت ، لتخفيف الضغط عن الخط الساخن ١٠٥ التابع لوزارة الصحة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود خلال تلك الفترة العصيبة للعبور من تلك الأزمة قريبًا.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها الى مدير إدارة المرور بشن حملات مكثفة على المواقف وبالمناطق المختلفة بالمراكز والمدن لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة والتاكسى والنقل الجماعى و مركبات التوكتوك و الركاب بارتداء الكمامات الواقية، مشددة على سحب رخص السيارات ومصادرة مركبات التوكتوك فى حال مخالفة ذلك القرار، كما وجهت بتقديم تقرير يومى بتلك الأعمال.

وأكدت أنه سيتم وضع استراتيجية محددة لمتابعة تنفيذ قرارات ارتداء الكمامة بالبنوك و الجهات الخدمية والأسواق لافتة إلى فرض غرامات فورية للمخالفين.
اجتماع طارئ فى دمياط لبحث تطورات أزمة كورونا .. صور
اجتماع طارئ فى دمياط لبحث تطورات أزمة كورونا .. صور
اجتماع طارئ فى دمياط لبحث تطورات أزمة كورونا .. صور
اجتماع طارئ فى دمياط لبحث تطورات أزمة كورونا .. صور
اجتماع طارئ فى دمياط لبحث تطورات أزمة كورونا .. صور
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