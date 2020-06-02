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رياضة

فوزي البنزرتي يكشف حقيقة تلقيه تهديدات من رئيس الترجي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:08 ص
فوزي البنزرتي
فوزي البنزرتي
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ياسمين تيسير
كشف فوزي البنزرتي المدير الفني السابق لـ الترجي والوداد والمنتخب الليبي عن حقيقة تلقيه تهديدات خلال مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد فوزي البنزرتي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت 2" أنه لم يتلق أي تهديدات من جانب المدير الفني للترجي أثناء المباراة، مشددا على أنه حقق انجازات رائعة مع الترجي وكان يرغب في تكرارها مع الوداد المغربي.

وأضاف البنزرتي أنه لم يشاهد أي تهديد من جانب رئيس الترجي لـ احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي " الكاف " كما يتردد حاليا عبر وسائل الإعلام.


أما عن رحيله عن قيادة المنتخب الليبي فأكد أن علاقته طيبة للغاية مع مسئولي المنتخب الليبي وأنه رحل بسبب انتهاء عقده مع المنتخب والذي كان لمدة 6 أشهر فقط.

وأضاف أنه من الممكن أن يعود لقيادة المنتخب الليبي عقب انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد.

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