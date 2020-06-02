AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تلجأ أغلب النساء إلى وضع مستحضرات التجميل واستخدام بعض الأدوات التجميلية للحصول على بشرة ناصعة البياض، لذلك قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية، ماسك الترمس المطحون مع العسل للحصول علي بشرة نضرة.

المكونات:
-ربع كيلو من الترمس المطحون طحنًا ناعمًا.
-نصف كوب من النشا.
-علبة من الحليب البودرة.
-ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي السائل.
-ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير ماسك الترمس المطحون:
-وضع الترمس والنشا والحليب في وعاء عميق، وخلطها جيدًا، حتى تتداخل المكوّنات مع بعضها بطريقة جيدة.

- إضافة العسل السائل والزبادي، و العجن المستمر لمدة خمس دقائق باستخدام اليد، لتكوين عجينة متماسكة وصلبة يسهل تطبيقها.

- تطبيق الماسك الناتج على البشرة والرقبة، وتوزيعه جيدًا، ليغطّي كافّة أجزاء البشرة، مع التدليك الجيّد لمدّة ثلاث دقائق تقريبًا بشكل دائري باستخدام أصابع اليد، وتركه لمدّة لا تقلّ عن عشر دقائق، حتى يجفّ تمامًا.

اقرا ايضا..
-غسل البشرة بالماء البارد فقط، ومن ثم دهنه بكمية قليلة من ماء الورد، وذلك ليتم إغلاق مسامات البشرة، مع تكرار هذا الماسك أربع مرات خلال الأسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغلى قعدة البيت ورجعي جمالك.. 3 ماسكات غير معروفة لتفتيح وتنظيف وعلاج البشرة

بـ 2 جنيه.. ماسك في المنزل يجعل بشرتك ناصعة البياض

ترشيحاتنا

بأسعار خيالية .. ماركة وسعر ساعة وفستان ياسمين صبري

10 صور تبرز أناقة شقيقة محمد رمضان بعد الاحتفال بزفافها ..شاهد

تعرف على أسباب ارتفاع إصابات كورونا وموعد الذروة..فيديو

أخبار النادي الأهلي .. تغريم حسام عاشور .. الخطيب يتحرك قانونيا تجاه الزمالك بعد لافتة نادى القرن

بوابة أمل كبيرة .. أشرف الفقي: عقار ريمديسيفير سلاح فتاك لقتل كورونا.. فيديو

خُنق حتى الموت .. أطباء أمريكيون مستقلون يكشفون سبب وفاة جورج فلويد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال

قصير فوق الركبة.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة