لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

المكونات:

-ربع كيلو من الترمس المطحون طحنًا ناعمًا.

-نصف كوب من النشا.

-علبة من الحليب البودرة.

-ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي السائل.

-ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير ماسك الترمس المطحون:

-وضع الترمس والنشا والحليب في وعاء عميق، وخلطها جيدًا، حتى تتداخل المكوّنات مع بعضها بطريقة جيدة.

- إضافة العسل السائل والزبادي، و العجن المستمر لمدة خمس دقائق باستخدام اليد، لتكوين عجينة متماسكة وصلبة يسهل تطبيقها.

- تطبيق الماسك الناتج على البشرة والرقبة، وتوزيعه جيدًا، ليغطّي كافّة أجزاء البشرة، مع التدليك الجيّد لمدّة ثلاث دقائق تقريبًا بشكل دائري باستخدام أصابع اليد، وتركه لمدّة لا تقلّ عن عشر دقائق، حتى يجفّ تمامًا.

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