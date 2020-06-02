الكاف يزف بشرى سارة للنادي الأهلي .. تفاصيل

أكدت إدارة الأهلي أن هناك خطابا رسميا تلقته من الإتحاد الأفريقي يفيد بعدم إلغاء مسابقة دوري أبطال أفريقيا.









وقالت إدارة النادي ان الجهاز الفني سوف يبدأ الاستعداد للمرحلة الجديدة من التدريبات علي ضوء هذا الخطاب.

















ورفض الإتحاد الأفريقي لكرة القدم المساس ببطولاته سواء علي مستوي الأندية والمنتخبات لحين إشعار آخر.









وقال الكاف في بيان رسمي عبر موقعه اليوم الاثنين أن هناك اجتماعا عقد بالفيديو كونفراس مع مسئولي الأمن والسلامة بالاتحادات الأعضاء وبقية الشركاء في ضوء جائحة كورونا ، وذلك لمناقشة تبعات الوباء على الموضوعات المتعلقة بالأمن والسلامة في كرة القدم بالقارة، وبحضور الأمين العام عبد المنعم باح، شهد الاجتماع الأول لمراجعة جوانب الأمن والسلامة في ظل وباء كورونا مناقشات مكثفة بين المشاركين حول الوضع الحالي في بلدانهم المختلفة نتيجة لهذه الجائحة.









وقال البيان إن غالبية الأنشطة الرياضية في القارة توقفت منذ منتصف مارس 2020 بما في ذلك بطولات CAF الرئيسية مثل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين الكاميرون 2020، تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 وتحت 20 سنة، تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2020 ومسابقتا CAF للأندية.









وقال باح في البيان "يدرك كاف جيدًا أن تأثير كورونا على أمن وسلامة كرة القدم سيصبح ظاهرة من الآن فصاعدًا، وبالتالي على جميع المعنيين بالأمر أن يتعاملوا بسرعة مع التحديات المحتملة. أيضًا علينا اتخاذ توصيات حول الخطوات الممكنة من قبل الاتحادات الأعضاء قبل استئناف كرة القدم في بلدانهم المختلفة".









وناقش الاجتماع الذي استمر يومًا واحدًا، والذي كان نتاج فكر إدارة كاف للأمن والسلامة، المحاذير عبر إفريقيا واضعًا خطة استراتيجية للأمن والسلامة في القارة ما بعد كورونا.