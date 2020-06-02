بجلسة تصوير جذابة.. رانيا ملاح تفاجئ متابعيها بفستان سواريه

خضعت الفنانة رانيا ملاح لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت رانيا ملاح بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، وإعجابهم بإطلالتها.
وتألقت رانيا ملاح بإطلالة كلاسيكية ساحرة حيث ارتدت فستان طويل سوارية قشر السمكة باللون الذهبي بأكمام طويلة، بفتحة من القدمين تبرز من انوثتها، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
كما تركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأما من الناحية الجمالية وضعت رانيا ملاح بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون النبيتي كأحمر شفاه، مع وضع البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة، و الماسكارا والآي لاينر.
وأبرزت رانيا ملاح من إطلالتها بإرتداء حذاء باللون الذهبي، مع وضع طلاء الأظافر باللون الأورانج، وقد ابرز الفستان عن التاتو التي قامت بعمله على أحد جانبي كتفيها.
واليكم الصور التي توضح تفاصيل جلسة التصوير التي خضعت لها رانيا الملاح..
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@ashourpho 📸♥️ @bassem.lamy_makeupartist 💄💇♀️
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