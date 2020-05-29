بـ اللبني القصير .. رانيا الملاح تتألق فى إطلالة لافتة

نشرت الفنانة رانيا الملاح صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت رانيا الملاح بإطلالة صيفية مرتدية فستانًا قصيرا فوق الركبة باللون اللبني الزاهي على أحدث صيحات الموضة، فهي من الفنانات التي تحرص على ارتداء الملابس اللافتة.
كما تركت رانيا الملاح خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف بطريقة جمالية بسيطة.
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وأما من الناحية الجمالية وضعت رانيا الملاح بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الأحمر في الشفاه، مع وضع البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة.