AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور: نادي الزمالك اتخذ الإجراءات الاحترازية خلال تجديد اشتراكات العضويات.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:57 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خلال تجديد اشتراكات عضويات الجميعة العمومية للنادي.

وأضاف مرتضى منصور، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اشتقت كثيرًا لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك وبالأخص الأطفال".


وأتم تصريحاته مؤكدًا أن هناك خاصية من خدمة "فوري" خلال الأيام المقبلة من أجل دفع الأعضاء الاشتراكات دون الحضور في النادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور في قناة الزمالك

مرتضى منصور: الخطيب تدخل لإفساد انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز

مرتضى منصور: اتفقنا مع كارتيرون على تجديد تعاقده

علامة بارزة.. الزمالك يمنح مجدي يعقوب العضوية الشرفية

بداية من اليوم.. الزمالك يفتح باب تجديد اشتراكات عضوية النادي

مجلس إدارة نادي الزمالك يقرر فتح مكتب الشهر العقاري داخل النادي ... لهذا السبب

ترشيحاتنا

احتمال وصولنا لـ 6000 إصابة بكورنا يوميا.. الحديدي: الأرقام مرعبة والمستشفيات مليانة

التفاصيل الكاملة لهروب مريض كورونا من مستشفى شربين المركزى وإعادته..فيديو

قبل الوصول إلى الذروة .. ماذا قدمت القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا .. تقرير

بوابة أمل كبيرة .. أشرف الفقي: عقار ريمديسيفير سلاح فتاك لقتل كورونا.. فيديو

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال

في تحدٍّ واضح للمتظاهرين.. ترامب يقوم بجولة سيرا على الأقدام أمام البيت الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال