مرتضى منصور: نادي الزمالك اتخذ الإجراءات الاحترازية خلال تجديد اشتراكات العضويات.. فيديو

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خلال تجديد اشتراكات عضويات الجميعة العمومية للنادي.





وأضاف مرتضى منصور، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اشتقت كثيرًا لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك وبالأخص الأطفال".









وأتم تصريحاته مؤكدًا أن هناك خاصية من خدمة "فوري" خلال الأيام المقبلة من أجل دفع الأعضاء الاشتراكات دون الحضور في النادي.



