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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول قوانص الدجاج؟

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:22 ص
قوانص الدجاج
قوانص الدجاج
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، ن قوانص الدجاج من الأجزاء الصحية و التى ينصح بتناولها دائما.

ونصحت سماح نوح انه من الضروري قبل طهي القوانص القيام بتنظيفها وإزالة الدهون منها وإزالة الغشاء الاصفر المبطن لها من الداخل وغسلها بالملح والليمون جيدًا ثم القيام بنقعها لمدة 30 دقيقة في ماء مضاف إليه الخل والليمون والملح.

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كشفت سماح نوح عن أبرز الفوائد الصحية التى تتمثل فى تناول قوانص الدجاج، والتى كان ابرزها ...

-مصدر غني بالحديد والذي له فاعلية كبيرة في علاج فقر الدم.
- تتميز باحتوائها على الماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور.
- منشط قوي للذاكرة 
-تقوي وتحسن الوظائف العصبية 
- تعمل على تعزيز وظائف المخ المختلفه من الفهم والاستيعاب
- تحسين عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية
- تساعد على نسبة إنقاص الوزن 


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