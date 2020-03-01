ماذا يحدث اذا تناولت أرجل الدجاج

تعد أرجل الدجاج هي إحدى قطع الدجاج التي يستغني عنها الكثير ولكن قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري فوائد تناول أرجل الدجاج وهي :





محتواها من الڤيتامينات:





– تزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 الهام جدًا لصحة الخلايا العصبية.

– فيتامين بـ12 هو المسئول الرئيسي عن تنظيم النشاط الزائد، وكذلك يوفر حمض البانتوثنيك.

– فيتامين د الهام جدًا لصحة الأطفال.





فوائد أرجل الدجاج للمفاصل:





تحتوي على نسبة عالية من بروتين الكولاجين المفيد جدًا للنمو، ولتقوية صحة العظام، مما يجعل من أرجل الدجاج حلًا مثاليًّا لضعف المفاصل، ويقي كذلك من كافة المشكلات الصحية ذات العلاقة بالعظام والعضلات على رأسها مرض الروماتيزم.





تساعد إلى حد كبير على التخلص من حالات الالتهاب المختلفة، على رأسها التهاب المفاصل وخاصة الحالات المزمنة والحادة منه، كما وتقلل من حدة الأوجاع والتشنجات المرافقة لهذه الحالة المرضيّة، وذلك بفضل احتوائها على أربعة أنواع أساسيّة من البروتينات الهامة لتقوية بُنية الجسم.





محتواها من البروتين والدهون:





– تحتوي أرجل الدجاج على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.

– عند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعر حراري في حين أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعر حراري.

– تحتوي على البروتين والمواد الغذائية اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد لدى الإنسان، ونمو العضلات.

– توفر الدهون الموجودة في أرجل الفراخ الطاقة للإنسان، وتدعم نمط الحياة ويساعد في امتصاص الفيتامينات.





أرجل الدجاج تحتوي على نسبة عالية من الكولاچين.

ومن فوائد مادة الكولاجين الموجودة في أرجل الدجاج:





* تحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.





* تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي اقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصة عند الأطفال.





محتواها من المعادن:





– توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسلينيوم.

– لها دور في تنشيط انزيم يدعم وظائف الغدة الدرقية، ويحمي الأوعية الدموية من التلف.

– تحتوي قدم الدجاجة على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و 158 ميللجرام من الفوسفور، أي 34%، و 23% من الكمية الموصى بها من السيلينيوم، والفسفور اليومي لجسم الإنسان.





محتواها العالي من الكولاچين يعمل على:





تجديد خلايا البشرة

اضفاء النعومة والمرونة على البشرة

تأخير علامات الشيخوخة

إفادة الشعر وإصلاح تلفه

الحفاظ على قرنية وعدسة العين

أظافر قوية غير مشققة او متكسرة





من الأفضل أثناء تناول أرجل الدجاج هو إزالة الجلد، والدهون قبل الطهي.





– تجنب قلي أرجل الفراخ التي تتطلب إضافة كميات كبيرة من الزيت حتى نتجنب أي سعرات حرارية زائدة .

– يُفضل تناول أرجل الدجاج المشوية مع قليل من الزعتر، والفلفل الأسود المطحون قبل التقديم، وقليل من زيت الزيتون.