يؤيديون العنصرية.. 3 مراهقين أمريكيين يسخرون من قتل جوروج فلويد.. صور

أثار 3 شباب أمريكيين، حالة من الغضب بين المواطنين ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بسبب مقطع فيديو قاموا بتصويره عبر تطبيق "سناب شات" يسخرون خلاله من موت جوروج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية والذي قُتل على يد ضابط شرطة خلال اعتقاله.





وقلَّد شباب، ما حدث من عنصرية وقتل لـ جورج فلويد على يد الضابط ، ولكن بطريقة ساخرة ؛ للتقليل من شأن موقف المحتجين .





وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو غاضبين من رد فعل الشباب لسخريتهم من القتل، و تفاعلهم مع الموقف بشكل سيء استفز مشاعر الآلاف عبر سناب شات.



