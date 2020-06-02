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سيارات

تدشين تويوتا C-HR رسميا في السعودية.. تعرف عليها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا و لكزس في المملكة العربية السعودية عن وصول سيارة تويوتا C-HR ضمن أسطول الطرازات المعروضة فيه و ذلك بطراز واحد فقط هو Dynamic بمحرك 1.8 لتر هايبرد هجين مكون من  4-اسطوانات بقوة 121 حصان مربوط بناقل حركة تتابعي متغير CVT و دفع أمامي.


السيارة هي كروس أوفر مدمجة تتوفر حصرًا بمحرك هجين، وقد يكون طراز C-HR جديدًا في المنطقة وخصوصًا المملكة العربية السعودية، لكنها متواجدة في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية منذ بضع سنوات، والآن حصلت على تحديثات منتصف العمر لموديل العام 2020.


وبعد قرار السماح للسيدات بقيادة السيارات في السعودية قفزت مبيعات هذه الفئة بسرعة عالية وأصبحت السيارات في هذه الفئة محبوبة جدًا عند المرأة السعودية بغض النظر عن نوعها، علمًا بأن C-HR ستنافس هيونداي كونا هايبرد وستصل إلى أسواقنا في الربع الثاني من العام 2020.


التغييرات الخارجية تركز على الواجهة الأمامية أكثر من أي جهة أخرى، فشبك التهوية الأمامي تجدد وأصبح رفيعًا ومدمجًا مع مع الأضواء الأمامية التي تجددت كذلك، ونلاحظ وجود شعار الشركة في الوسط ولو نزلنا قليلًا سنجد فتحة ثانية للتهوية بتصميم قرص النحل، أما أضواء الضباب فأصبحت تتمركز بعيدًا عن شبك التهوية ومكانها الجديد أسفل الأضواء الأمامية، في حين أن الصدام الأمامي لم يحصل على أي تعديلات.


ومن جانب السيارة تم توفير جنوط مقاس 18 بوصة للفئة الأعلى، وجنوط مقاس 17 بوصة للفئة الأساسية والمتوسطة، علمًا بأن جميع الجنوط تأتي بتصميم جديد، وبالرجوع إلى الواجهة الخلفية سنجد أنها لم تشهد أي تحديثات أو تغييرات.


وستعتمد على نظام هجين مكون من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر إلى جانب محرك كهربائي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المحرك عند إطلاق السيارة في صالات البيع.

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