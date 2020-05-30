تويوتا تكشف عن فورتشنر 2021 فى هذا اليوم

كشفت مصادر من داخل شركة تويوتا اليابانية رائدة صناعة السيارات وألكثر توزيعا على مستوى العالم، عن ميعاد طرح أحدث موديل من أيقونتها المنتظرة فورتشنر لعام 2021.

أفادت المصدار أن الصانع الياباني العريق قرر الكشف عن سيارة فورتشنر موديل 2021 فى 4 يونيو القادم، و لأول مرة فى تايلاند على غير العادة، بعدما ظهرت سيارة فورتشنر من قبل فى صورة مسربة كان قد تم توثيرها خلسة.

وستأتى فورتشنر الجديدة بمصابيح أمامية واضحة وصريحة مقارنة بالموديل السابق وستكون من نوع LED، كما أن الشبك الأمامي سيكون أضخم ومتيع أكثر من الإصدار السابق، بالإضافة لإكصدام أكثر حدة وحجمًا.

وسيتم تزويد فورتشنر الجديدة بإطارات وجنوط جديدة قياس 20 بصوة، مع إكصدام خلفي حديث ومصابيح خلفية مختلفة تمامًا، أما المقصورة ستكون معدلة بشكل كبير عن موديل 2020.

وستحتوى سيارة فورتشنر موديل 2021 على مقاعد جديدة، بالإضافة إلى لمسات مبهرة أكثر وضوخًا من الداخل، و التأكيد على نفس التصميم القديم، من أجل إضفاء أقصي درجة من الرفاهية، مع بعض اللمسات في المقصورة الداخلية، تتمسك تويوتا بالمحرك الخاص بفورتشنر في الموديل الجديد دون تغييره.