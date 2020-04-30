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سيارات

تويوتا تخصم 25 ألف جنيه من سعر هذه السيارة

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:01 م
تويوتا تخصم 25 ألف
تويوتا تخصم 25 ألف جنيه من سعر هذه السيارة
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قسم السيارات
خفضت اليوم شركة تويوتا إيجيبت سعر سيارتها الشهيرة فورتشنر Toyota Fortuner بفئاتها متعددة الإستخدامات، بقيمة 25 ألف جنيه على طرازات عام 2020.

ليصبح سعر الفئة الأولى من سيارة تويوتا فورتشنر Toyota Fortuner موديل عام 2020 745 ألف جنيه بدلًا من السعر القديم 765 ألف جنيه، أما الفئة الثانية مقابل 800 ألف جنيه بدلًا من 825 ألف جنيه، وأخيرًا الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بسعر 900 ألف جنيه بدلًا من 925 ألف جنيه. 

وتقدم تويوتا فى السوق المصري فورتشنر Toyota Fortuner بنوعين من المحركات، رباعي الأسطوانات بسعة 7.2 لتر و قوة 163 حصان، و الفئة الأولى بنظام دفع ثنائي، أما الثانية تعمل بالدفع الرباعي.

ويأتى المحرك الثانى فى الفئة الثالثة، سعة 4 لتر وقة 234 حصان، من 6 اسطوانات، مع نظام دفع الكامل وإطارات رياضية قياس 18 بوصة، مع ناقل سرعة 6 سرعات.

وتأتى  سيارة تويوتا فورتشنر Toyota Fortuner موديل عام 2020 بهيكل خارجي قوي، أشاد به الكثير من خبراء السيارات. 

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