ناس كارهانا.. راندا البحيري تهاجم منتقدي محمد هنيدي بسبب جنازة حسن حسني





وقالت راندا البحيرى من خلال منشورها:" ألف سلامة عليك يا حبيب الكل.. بس السؤال: هو احنا ليه بنبرر؟، ليه بنرد على الناس اللي كارهانا وعايزة تكسرنا وتوقعنا؟ "





وتابعت البحيرى " وبعدين هو مش فيه إجراءات وقرارات خدتها الدولة بعدم التجمع وقالوا بالذات في الجنازة والأفراح والحاجات دي الناس بتكون لازقه في بعض وهيصلوا وهيقربوا كلهم من بعض"





واختتمت البحيرى منشورها: " يعني يا أستاذ هنيدي يا حبيبي أنت كده كده مش مطالب تماما أنك تروح بل أنه كان هيبقي غلط كبير إن ده يحصل ويحصل تجمهر ألف سلامة على قلبك يا نجم النجوم"









ومنذ أيام.. كشف الفنان محمد هنيدى عن سبب عدم حضوره جنازة الفنان الكبير الراحل حسن حسني؛ ردا على سؤال أحد متابعيه.





وغرد محمد هنيدى عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حسن حسنى الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن.. ما تحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده".





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