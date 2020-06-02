أماكن الزحمة في الجيزة.. النشرة المرورية الصباحية في الشوارع والميادين

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استعرضت مصادر مرورية، الحالة المرورية الصباحية في شوارع وميادين الجيزة اليوم، الثلاثاء.وقالت المصادر إن الحركة المرورية مستقرة في أنحاء المحافظة بنسبة تتخطى ٧٥٪؜ مع وجود بطء في الحركة على بعض المحاور.وتستقر الحركة المرورية في شارع فيصل، بينما يشهد شارع الهرم بطئا في حركة السير في القادم من المناطق الأثرية لمناطق الطالبية والجيزة.فينا تستقر حركة طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.وتشهد مناطق القومية العربية كثافات مرورية مرتفعة، بينما تستقر حركة المرور في شوارع أحمد عرابي وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز.وتشهد مناطق الدقي سيولة مرورية مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.