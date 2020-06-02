لإبعادهم عن مستشفيات العزل.. محافظ أسوان: علاج مرضى الغسيل الكلوى ب التأمين الصحى

أكد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان ، على حرصه لتلقى مرضى الغسيل الكلوى علاجهم بمقر وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحى بأسوان ، وخاصة أن لها مداخل ومخارج منفصلة تمامًا عن أماكن وغرف العزل .





جاء ذلك تأكيدًا على الإهتمام والمتابعة الدؤوبة لكل ما يؤرق أهالينا من مرضى الغسيل الكلوى ومصيرهم فى العلاج ، وكيفية تلقيهم جلسات الغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحى، بعد أن أصدر محافظ أسوان قرارًا بتحويلها إلى مستشفى للعزل، ومن خلال دراسته الجيدة لوضع المستشفى عامة وقسم الغسيل الكلوى خاصة .





وشدد محافظ أسوان، على إدارة المستشفى بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ورفع حالة الإستعداد القصوى مع توفير سبل الراحة لحماية المرضى وتلقيهم علاجهم بكل سهولة ويسر .





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وأضاف المحافظ ، أنه يتابع خطوة بخطوة تفاعل المواطنين ومتطلباتهم سواء من خلال صفحات التواصل الإجتماعى أو على الخط الساخن 114 ، وأيضًا خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955.





وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسوان سيتم تخصيص مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان لإستقبال وخدمة مرضى فيروس كورونا بكامل طاقتها بإجمالى 80 سريرا وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا





وقال اللواء أشرف عطية انه سيتم تحويل جميع المرضى المتواجدين بكافة أقسام المستشفي والذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا إلى مستشفي أسوان الجامعى لإستكمال وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة.





وتصل السعة السريرية الحالية للمستشفى الجامعى إلى 415 سريرا ، بالإضافة إلى 300 سرير آخر بعد إنهاء مشروعات التوسعات الجارية.





وأشار أشرف عطية إلى أنه بالتوازى سيتم إستقبال و حجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان ، بجانب أبو سمبل الدولى ، وأيضًا الحميات ونصر النوبة المركزى ، ودراو المركزى ، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى ، فضلًا عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى.



