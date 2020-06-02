نماذج من ذهب .. استشارية بمستشفى النجيلة تتطوع لتغسيل وفيات كورونا

قالت الدكتورة شيرين اسماعيل ، استشارى التخدير بمستشفى النجيلة ، إننا بدانا عمليات الحجر الصحى بفيروس كورونا للمرضى المصريين القادمين من ووهان الصينية .
واضافت الدكتور شيرين اسماعيل ، عبر مداخلة هاتفية ، " ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية " دى إم سى " ، أننا قمنا بوضع بروتوكول تغسيل المتوفين بفيروس كورونا توقعًا فى البداية لوفاة الحالات المتأخرة .
وإشارت إلى انه تم الاتفاق على توفير طبيب لتغسيل الموتى الرجال ، وانها تطوعت لتغسيل المتوفين من السيدات بعد تدريبها على ذلك .
وتابعت أنه تم الكشف عن اصابتها بفيروس كورونا قائلة :" الفيروس دا ملوش كاتلوج وكنا اخدين الريسك"، منوهه الى ان اغلب المصريين القادمين من ووهان كانوا يدرسون الماجسير والدكتوراه .
وأكدت أن كل زملائها من الاطباء لم يتركوها معلقة " زمايلى شالوا شغلى وشغلهم ، واصريت ان لو حد محتاج مساعدتى هساعده حتى بعد ما جالى الفيروس " .