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نماذج من ذهب .. استشارية بمستشفى النجيلة تتطوع لتغسيل وفيات كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:32 ص
دكتورة تطوعت لتغسيل
دكتورة تطوعت لتغسيل وفيات كورونا
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة شيرين اسماعيل ، استشارى التخدير بمستشفى النجيلة ، إننا بدانا عمليات الحجر الصحى بفيروس كورونا للمرضى المصريين القادمين من ووهان الصينية .

واضافت  الدكتور شيرين اسماعيل ، عبر مداخلة هاتفية ، " ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية " دى إم سى " ، أننا قمنا بوضع بروتوكول تغسيل المتوفين بفيروس كورونا توقعًا فى البداية لوفاة الحالات المتأخرة .

وإشارت إلى انه تم الاتفاق على توفير طبيب لتغسيل الموتى الرجال ، وانها تطوعت لتغسيل المتوفين من السيدات بعد تدريبها على ذلك .

وتابعت أنه تم الكشف عن اصابتها بفيروس كورونا قائلة :" الفيروس دا ملوش كاتلوج وكنا اخدين الريسك"، منوهه الى ان اغلب المصريين القادمين من ووهان كانوا يدرسون الماجسير والدكتوراه .

وأكدت أن كل زملائها من الاطباء لم يتركوها معلقة " زمايلى شالوا شغلى وشغلهم ، واصريت ان لو حد محتاج مساعدتى هساعده حتى بعد ما جالى الفيروس " .
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