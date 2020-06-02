الوفيات تتجاوز 375 ألف حالة.. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا حول العالم

كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، والتي اقتربت من تسجيل 6 ملايين و374 ألف إصابة.





وأشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز حاجز 375 ألف حالة وفاة، بينما تخطى عدد المتعافين من المرض 2 مليون و900 ألف حالة حتى صباح اليوم، الثلاثاء.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 6,373,494 حالة حول العالم.









كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 377,579 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وصل إلى 2,909,302 شخص.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 1,859,361 إصابة و106,925 حالة وفاة.





وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في عدد الإصابات (529,405)، بينما تحتل بريطانيا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات (39,045).









وبين الدول العشر الأكثر إصابة روسيا (414,878) إسبانيا (286,718) بريطانيا (276,332) ايطاليا (233,197) الهند (199,343) فرنسا (189,220) ألمانيا (183,765) بيرو (170,039)؛ بينما تسجل الصين بؤرة انتشار فيروس كورونا (83,022) و(4,634) حالة وفاة.





واكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أنه لا يوجد أي دليل مادي يشير إلى أي تغيرات طارئة على قوة فيروس كورونا.



